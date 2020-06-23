В Петербурге британца заставили оплатить 71 штраф ГИБДД

В Петербурге британца заставили оплатить 71 штраф ГИБДД
Британец сразу же погасил задолженность, когда возникли проблемы с продлением вида на жительство в России. Фото: pixabay.com

Гражданина Великобритании, любящего прокатиться с ветерком по петербургским улицам, в принудительном порядке обязали оплатить задолженность ГИБДД в виде 71 штрафа.

Как сообщили в отделе судебных приставов по Центральному району Северной столицы, в ведомство поступили исполнительные документы о взыскании с 50-летнего жителя Великобритании 71 штрафа, общая сумма которых составляет 42 тысячи рублей. Все нарушения зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения.

Проживающий в городе на Неве иностранец игнорировал требования приставов, в связи с чем стражам порядка пришлось прибегнуть к крайним мерам и воспрепятствовать продлению вида на жительство мужчины, что заставило его немедленно в полном объеме погасить штрафы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приставы разыскали злостного неплательщика алиментов, который задолжал ребенку 680 тысяч рублей.
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