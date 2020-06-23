Макаров объяснил, почему нужно закрыть рюмочные в домах

Он считает, что это обеспечит покой жильцов.
Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем сообщает пресс-служба городской палаты. Председатель ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что закрыть маленькие рюмочные в многоквартирных домах важно, так как они мешают жильцам. Он убежден, что подобные заведения должны быть «не грязными и тесными», а нормальными местами, не создающими проблем.
«Это необходимо для обеспечения покоя жильцов, для нормального соблюдения санитарно-гигиенических норм, правил продажи напитков в розлив»,
— пояснил Макаров.
Напоминаем, что власти обсуждают возможность закрытия мелких заведений площадью менее 50 квадратных метров. Законопроект уже одобрили в двух чтениях.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд закрыл рюмочную на Английском проспекте за работу во время карантина.