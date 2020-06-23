Макаров объяснил, почему нужно закрыть рюмочные в домах

Макаров объяснил, почему нужно закрыть рюмочные в домах
Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Он считает, что это обеспечит покой жильцов.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем сообщает пресс-служба городской палаты. Председатель ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что закрыть маленькие рюмочные в многоквартирных домах важно, так как они мешают жильцам. Он убежден, что подобные заведения должны быть «не грязными и тесными», а нормальными местами, не создающими проблем.

«Это необходимо для обеспечения покоя жильцов, для нормального соблюдения санитарно-гигиенических норм, правил продажи напитков в розлив»,

— пояснил Макаров.

Напоминаем, что власти обсуждают возможность закрытия мелких заведений площадью менее 50 квадратных метров. Законопроект уже одобрили в двух чтениях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд закрыл рюмочную на Английском проспекте за работу во время карантина.

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Макаров объяснил, почему нужно закрыть рюмочные в домах