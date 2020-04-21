Суд закрыл рюмочную на Английском проспекте за работу во время карантина

Ленинский районный суд в Санкт-Петербурге приостановил работу рюмочной «Lunchroom snack bar» на Английском проспекте из-за нарушения карантинных мероприятий.

Заведение, как передали в объединенной пресс-службе судов города, проигнорировало нерабочий режим и осуществило продажу 50 граммов водки, двух бутербродов и сока. Общий чек составил 280 рублей. Правоохранители, узнав о нарушении, сообщили об этом в суд.

В результате генеральный директор компании «Успех», которой принадлежит закусочная, привлечен к административной ответственности за «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице выявили незаконно работающие парикмахерские, магазины оптики и заведения. Составлено девять протоколов.