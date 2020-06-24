В Петербурге мужчина с ножом напал на пенсионерку

Сотрудники полиции разыскивает злоумышленника, ударившего женщину ножом и отобравшего у нее сумку.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию поступило сообщение о том, что у дома по улице Народного ополчения мужчина ножом ударил пенсионерку.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили женщину 1944 года рождения. Ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Потерпевшая рассказала, что неизвестный мужчина нанес ей ножевые ранения груди и похитил сумку, в которой находились паспорт и кошелек, после чего скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники с правоохранительных органов Северной столицы разыскивают мошенника, который, притворившись адвокатом, обманул пенсионерку на 1,5 млн рублей.