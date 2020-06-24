Пилоты аэробуса А320, упавшего в Пакистане, перед падением обсуждали коронавирус

По предварительным итогам специального расследования крушения Airbus А320, произошедшего в пакистанском городе Карачи, пилот воздушного судна и диспетчер в аэропорту вместо установленных правилами процедур увлеченно обсуждали пандемию COVID-19.

При этом самолет, как показывает экспертиза, был полностью исправен. При этом первая попытка приземления оказалась неудачной: аэробус не выпустил шасси и трижды задел взлетно-посадочную полосу, повредив двигатели. Авиадиспетчеры несколько раз напомнили пилоту, что высота его самолета превышает допустимый предел, и порекомендовали совершить новый заход. Однако командир воздушного судна не стал следовать их указаниям, а диспетчеры, в свою очередь, не сообщили пилоту о столкновении двигателей с землей.

Напомним, самолет рухнул на жилые дома в городе Карачи 22 мая. В результате крушения выжили лишь двое человек из 99, пострадали также люди, находившиеся в зданиях, на которые упал аэробус.

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