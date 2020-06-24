В Петербурге изменилось время работы участков для голосования по поправкам в Конституцию

В Санкт-Петербурге избирательные участки, на которых будет проходить всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, изменили график работы.

Теперь они будут готовы принимать граждан в течение 12 часов: с 8 часов утра до 8 часов вечера, передает телеканал 78.ru, ссылаясь на сведения городской избирательной комиссии №195. По словам участников заседания, прошедшего на странице комиссии в социальной сети «Вконтакте», увеличить время работы постановили в Центризбиркоме.

Ранее предполагалось, что прийти на избирательные участки можно будет с 16 до 20 часов с 25 по 29 июня, во вторник, 29 июня — с 14 до 16 часов. Теперь у населения больше шансов заявить о своей гражданской позиции путем голосования. Кроме того, это позволит избежать скопления людей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что один из избирательных участков разместят в аэропорту Пулково.