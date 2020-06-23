В Пулково появится участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ

В Пулково появится участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ
В Пулково можно будет проголосовать по поправкам в Конституцию. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

На территории петербургского аэропорта можно будет проголосовать по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Представители «Воздушных ворот Северной столицы» заявили, что данный участок для голосования станет уникальным. В чем его особенность — станет известно немного позже.

Как сообщили в пресс-службе Пулково, участок откроется в четверг, 25 июня.

Напомним, что общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию состоится первого июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково накануне отменили 30 авиарейсов. Обо всем сообщили на онлайн-табло петербургского аэропорта. Не рассказывается, по какой причине были внесены изменения в расписание.

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