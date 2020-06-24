В Петербурге арестовали продавцов техники из Финляндии за долги перед таможней

Они заказывали через интернет бытовую и цифровую технику из Финляндии, поскольку там она дешевле продается. Фото: pixabay

Они заказывали через интернет бытовую и цифровую технику из Финляндии, поскольку там она дешевле продается. Фото: pixabay

Суд отправил под домашний арест двух предпринимателей, которые задолжали таможенникам более 3,5 млн рублей.

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, Приморский районный суд вынес приговор гендиректору ООО «Гидроактив» Александру Курбатову и его сообщнику Павлу Маклюсову. Они уклонялись от уплаты таможенных платежей.

По версии следствия, Курбатов и Маклюсов заказывали через интернет бытовую и цифровую технику из Финляндии, поскольку там она дешевле продается. Заказанный товар они выставляли на «Авито» по более низкой цене, чем в российских сетях. Когда появлялся покупатель, они ездили в Суоми за техникой, сообщая на границе, что они приобрели ее для себя, тем самым избегая уплаты пошлины.

Так они смогли вывезти из Финляндии 178 единиц техники на сумму 169 360, 88 евро (более 13 млн рублей) за период с 30 августа по 30 ноября 2019 года.

Курбатов и Маклюсов вину не признают, от дачи показаний отказываются. По решению суда они будут находиться под домашним арестом до 27 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские таможенники остановили контрабанду антиквариата из Евросоюза.