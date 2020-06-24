Спутник снял московский парад Победы из космоса

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который прошел 24 июня в Москве, засняли из космоса.

Снимок парада опубликовала корпорация Роскосмос в своем твиттере. Фотография была сделана российским спутником «Ресурс-П». На ней можно заметить колонну военной техники, движущейся по Тверской улице в сторону Красной площади, а также пешие колонны.

Напомним, в столице парад начался в десять утра, он продлился 1 час 15 минут. Во время мероприятия были продемонстрированы проход пеших колонн, проезд военной техники и пролет авиации. Участие в параде приняли около 14 тысяч военных, а по Красной площади проехали около 20 образцов техники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Парад Победы на Дворцовой площади посетили 168 ветеранов ВОВ.