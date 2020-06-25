«Неадекват» атаковал автобус на Московском и напал на водителя, его успокаивали прохожие

Утро на Московском проспекте в Петербурге началось с появления на проезжей части неадекватного мужчины.

Все произошло утром, 25 июня, в Московском районе города. Очевидцы рассказали в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», что мужчина, который был, скорее всего, в нетрезвом состоянии, выбегал на дорогу перед мчащимися по проспекту автомобилями.

По словам очевидцев, неадекватный мужчина выбежал на проезжую часть, остановил автобус и напал на водителя. Несколько раз ударив его, главный герой событий решил разбить лобовое стекло транспорта.

Прохожие вызвали полицию и попытались угомонить дебошира самостоятельно. Незамедлительно прибывшие на место полицейские справились с ним быстрее — скрутили и задержали.

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