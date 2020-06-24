В ночь перед парадом Победы на Дворцовой площади устроили вечеринку

По соседству, рядом с Адмиралтейством, уличные факиры устроили огненное шоу в Александровском саду. Там также собралось множество полуночных зрителей. Фото: Instagram @scullion_b

По соседству, рядом с Адмиралтейством, уличные факиры устроили огненное шоу в Александровском саду. Там также собралось множество полуночных зрителей. Фото: Instagram @scullion_b

Несмотря на еще действующий режим самоизоляции в Северной столице, местные жители, похоже, окончательно забыли о мерах предосторожности.

Вечером 23 июня, накануне торжественного парада Победы, на Дворцовой площади устроили масштабную разгульную вечеринку, в которой участвовали несколько сотен петербуржцев и гостей города. Люди наслаждались теплом и белыми ночами, подпевая уличным музыкантам, исполняющим легендарные хиты.

При этом никто не вспоминал о защитных масках, перчатках и социальной дистанции: уставшие от ограничений туристы и горожане вовсю веселились, не обращая внимания на меры безопасности. Правоохранительные органы, отметим, стихийно возникшим массовым мероприятием не заинтересовались.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что улицу Рубинштейна недавно также заполонила толпа людей, жаждущих веселья.