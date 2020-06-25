Любитель скорости пытался оторваться от полиции на проспекте Обуховской Обороны

Любитель скорости пытался оторваться от полиции на проспекте Обуховской Обороны
Судьба автолюбителя остается неясной. Фото: vk.com/spb_today

Ночью на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге заметили гонщика, за которым гнался экипаж полиции.

Очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», что полицейская погоня за нарушителем скорости была замечена посреди ночи. При этом других автомобилей на дорогах было предостаточно.

Причины, по которым петербургскому водителю пришлось удирать от правоохранителей, неизвестны. Подписчики предположили в комментариях, что водитель мог быть в нетрезвом состоянии и нарушил скоростной режим.

Судьба автолюбителя остается неясной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге двое нарушителей ПДД избили сотрудников ГИБДД. Одного подозреваемого удалось задержать, а второй скрылся.

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