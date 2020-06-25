ТЭК банкротит «Профсервис» из-за 20 млн задолженности за тепло

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области ввел процедуру наблюдения в отношении управляющей компании ООО «УО «Профсервис» (входит в холдинг ПАО «ГИТ»). Компания задолжала 20,9 млн рублей за тепловую энергию.

Суд признал требования ГУП «ТЭК СПб» о задолженности обоснованными. Сумма включена в реестр требований кредиторов.

Предприятие намерено использовать все возможные правовые инструменты, в том числе добиваться привлечения к ответственности контролирующих лиц «УО Профсервис».

«Отметим, что на радикальные меры предприятие вынуждено было пойти в связи с рекордно низкой оплатой поставленных коммунальных ресурсов организациями холдинга», — сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

В управлении «Профсервиса» находятся около сотни домов в Московском районе Петербурга. Компания входит в холдинг ПАО «ГИТ», который позиционирует себя как лидер рынка услуг ЖКХ в России. По инициативе ТЭК были введены процедуры наблюдения в отношении еще четырех организаций холдинга: ООО «ГК Универсальный страж», ООО «Доверие», ООО «УК Невская 40» и ООО «УК Евротракт».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители домов Московского района отказываются от управления УО «Профсервис». Причиной этого стали жалобы на качество работы и возможная подделка протоколов по выбору УК.