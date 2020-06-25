В Петербурге открылся «Севкабель Порт» после карантина

Петербургское креативное пространство «Севкабель Порт» вновь открывает двери для посетителей.

Как сообщает пресс-служба лофт-пространства, расположенный на берегу залива «Севкабель Порт» закрылся на время пандемии из-за введенных коронавирусных ограничений.

Сейчас руководство «Севкабеля» заявляет о готовности к встрече петербуржцев и гостей города. За время простоя в пространстве успели обновить набережную и создать новые объекты.

Напомним, что недавно в «Севкабеле» начали работать точки общепита, но только на вынос. Также там открылись магазины и шоурумы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Севкабель Порт» открыл бары и магазины. График работы заведений разнообразный — некоторые заведения работают до 19:00, другие до 22:00, есть и такие, что открыты до 23:00, но не позднее.