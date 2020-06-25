Ночью в жилой дом на Фонтанке врезался гонщик, удиравший от полиции

Ночью в жилой дом на Фонтанке врезался гонщик, удиравший от полиции
Интернет-пользователи предположили, что водитель был пьян. Фото: https://vk.com/spb_today

В ночь на четверг, 25 июня, на набережной реки Фонтанки произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: иномарка протаранила стену жилого дома.

О случившемся в подробностях рассказали очевидцы, которые опубликовали видеозаписи с места происшествия в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Оказалось, что водитель, судя по всему, уходил от преследования инспекторов дорожно-постовой службы.

В результате погони иномарка вылетела на встречку, намереваясь развернуться, однако нарушитель не рассчитал, и машина задела бордюр, от столкновения отлетев в стену жилого дома. Комментаторы предположили, что, воспользовавшись выходным днем 24 июня, петербуржец сел за руль пьяным. Пострадал ли кто-то в ДТП, неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Обуховской Обороны также заметили лихача, пытавшегося уйти от полиции.

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Ночью в жилой дом на Фонтанке врезался гонщик, удиравший от полиции