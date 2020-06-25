Лжемедики заставили пенсионеров Невского района купить БАДы

В Петербурге задержаны участники организованной группы, которые под видом медиков продавали пенсионерам БАДы. Они убеждали пожилых людей в том, что им необходимы лекарства, и заставляли их покупать добавки.

Жертвами злоумышленников, по предварительным данным, стали три жительницы Невского района: 78, 89 и 94 лет. Действовали они по стандартной схеме: звонили пенсионерам и представлялись работниками медицинских центров, убеждали их в необходимости лекарств и затем приезжали в квартиру. БАДы пенсионерам злоумышленники продавали по завышенной в разы цене.

«В одном из случаев злоумышленница не только реализовала 94-летней пенсионерке «пустышку», но и, воспользовавшись ее невнимательностью, похитила 300 тысяч», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По подозрению задержаны четверо. Полиция полагает, что организатором деятельности была 28-летняя девушка. Ей помогали мать, знакомая и сожитель. Все четверо ранее привлекались к уголовной ответственности.

Подозреваемые задержаны. В отношении одной из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионерку убедили купить БАДы на 250 тыс. рублей. Мошенники убедили её в том, что она смертельно больна.