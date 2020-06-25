Петербургский инспектор ГИБДД задержан за взятку в 25 тысяч рублей

В Петербурге в отношении сотрудника ГИБДД открыли уголовное дело — его подозревают в получении взятки.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Накануне, 24 июня, у дома №121 по проспекту Ветеранов был задержан старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД РФ по Красносельскому району.

По версии полиции, он получил 25 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. За это инспектор проигнорировал промывку канализации на проезжей части на улице Восстания без необходимого разрешения.

В итоге он стал фигурантом уголовного дела по статье о получении взятки. По итогам служебной проверки инспектора уволят из органов внутренних дел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывшего судебного пристава будут судить за взятку в Петербурге.