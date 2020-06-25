Причиной смерти сына Хрущева назвали выстрел в голову

Причиной смерти сына Хрущева назвали выстрел в голову
Сергей Хрущев. Фото: Википедия

Власти штата Род-Айленд в США установили причину смерти сына Никиты Хрущева Сергея. Полиция полагает, что он скончался в результате огнестрельного ранения в голову.

О смерти 84-летнего Сергея Хрущева стало известно 18 июня. Информацию об этом подтвердила его родственница Нина Хрущева.

Как пишет информационное агентство Associated Press, Сергей Хрущев получил ранение головы. К такому заключению пришел представителя бюро судебно-медицинской экспертизы в Род-Айленде Джозеф Уэнделкин.

При этом свидетельств преступления, по данным правоохранителей, не обнаружено. Считают ли власти штата, что причиной смерти Хрущева стало самоубийство или несчастный случай, не уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что близкий друг Сергей Хрущева Марк Гаррисон подтвердил его смерть. Хрущев был ученым, доктором технических наук и профессором. В США он эмигрировал в 90-е.

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