Ида Галич похудела на 20 кг после беременности

Блогер рассказала, что вернулась в прежний вес.

Об этом стало известно 25 июня. Обо всем блогер Ида Галич рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что сейчас весит 64,5 килограмма, а когда шла рожать весила более 85 килограммов. За четыре месяца знаменитость избавилась от 20 килограммов и очень гордиться собой. Она отметила, что ей осталось полтора килограмма до прежнего веса. Результат, пишет Галич, на лицо, на живо и «на ляхи».

Секрет прост – артистка перешла на правильное питание и уже три месяца заказывает себе полезные блюда прямо на дом. Составлением меню занимается профессионал, так что все под контролем.

Блогер подчеркнула, что очень важно следить за своим здоровьем во время кормления грудью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что похудевшую молодую супругу Петросяна уличили в фотошопе.