Ида Галич похудела на 20 кг после беременности

Ида Галич похудела на 20 кг после беременности
Артистка сильно похудела за несколько месяцев. Фото: https://www.instagram.com/galichida/

Блогер рассказала, что вернулась в прежний вес.

Об этом стало известно 25 июня. Обо всем блогер Ида Галич рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что сейчас весит 64,5 килограмма, а когда шла рожать весила более 85 килограммов. За четыре месяца знаменитость избавилась от 20 килограммов и очень гордиться собой. Она отметила, что ей осталось полтора килограмма до прежнего веса. Результат, пишет Галич, на лицо, на живо и «на ляхи».

Секрет прост – артистка перешла на правильное питание и уже три месяца заказывает себе полезные блюда прямо на дом. Составлением меню занимается профессионал, так что все под контролем.

Блогер подчеркнула, что очень важно следить за своим здоровьем во время кормления грудью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что похудевшую молодую супругу Петросяна уличили в фотошопе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
беременность ида галич похудение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дочь Ефремова заявила о раскаянии отца
Муж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей
Ида Галич похудела на 20 кг после беременности
Минздрав подтвердил эффективность «Арепливир» при лечении коронавируса
В Москве от коронавируса скончались еще 25 человек
Найдено средство для восстановления памяти при болезни Альцгеймера
Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой спустя 23 года брака
Ученые рассказали о взаимосвязи между депрессий и ожирением