Россияне предпочитают поддержанный автомобиль новому

Об этом стало известно сегодня, 25 июня. Обо всем сообщает газета «Известия», ссылаясь на результаты опросы «Росгосстрах банка». Граждане, которые хотят в ближайшее время покупать машину, делятся на несколько категорий. Треть опрошенных отметили, что отказались от идеи купить новое авто и теперь присматриваются к той же марке и модели, но с пробегом. 26% остались верны своему решению и будут покупать новую машину, но дешевле. Еще 38% граждан хотят все-таки тот автомобиль, который им приглянулся – ничто не способно изменить их выбор.

Отмечается, что в связи с пандемией вырос спрос на недорогие машины – до 750 тысяч рублей. Раньше на них обращали внимание 34% участников опроса, теперь 58%.

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