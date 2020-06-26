В Пулково 26 июня отменили 15 рейсов

В петербургском аэропорту отметили более десяти рейсов. Улететь сегодня не смогут 15 самолетов.

В пятницу, 26 июня, отменены авиарейсы в Москву, Калининград, Ашхабад, а также в Баку.

Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, в столицу России отменены сразу 12 рейсов. О причинах, по которым отменены вылеты самолетов отменили, не сообщается.

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