На Косыгина столкнулись «ГАЗель» и легковушка. Собирается пробка

Утром 26 июня в Красногвардейском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и «ГАЗели».

По словам очевидцев, ДТП произошло недалеко от перекрестка проспекта Косыгина и улицы Наставников. Проезжую часть не смогли поделить водители легкового автомобиля и «ГАЗель».

«Легковушка и газель столкнулись недалёко от перекрёстка Косыгина и Наставников. Собирается пробка», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В результате ДТП образовалась пробка. Информации о пострадавших не поступало.

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