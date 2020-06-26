В Ленобласти пенсионерку обманули на 18 тысяч рублей

В полицию в Тосненском районе Ленобласти обратилась пожилая женщина и рассказала, что она перешла по рекламной ссылке с предложением быстрого заработка в социальной сети «Одноклассники».

Как стало известно gazeta.spb.ru, по словам пенсионерка, после этого ей с неизвестного номера позвонил мошенник. Он убедил ее вложить деньги в дело.

Он выведал у пожилой женщины данные ее банковских карт и коды из сообщений. После этого со счета доверчивой пенсионерки были списаны денежные средства в размере 17 тыс. 989 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в текущих условиях некоторые застройщики совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Ставка при новых условиях составляет от 0,5% годовых.