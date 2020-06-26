Спасатели подоспели к ДТП на Московском шоссе с участием маршрутки

Спасатели подоспели к ДТП на Московском шоссе с участием маршрутки
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 26 июня на Московском шоссе произошло ДТП с участием нескольких легковушек и маршрутки.

По словам очевидцев, ДТП произошло на мосту, в сторону Петербурга. Проезжую часть не смогли поделить водители легковых автомобилей и маршрутки.

Судя по кадрам, в аварию попали иномарки, машина «Яндекс.Такси» и автобус. В результате ДТП есть пострадавшие. На багажнике одного из автомобилей лежит пострадавший мужчина. На место происшествия прибыли спасатели МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в текущих условиях некоторые застройщики совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Ставка при новых условиях составляет от 0,5% годовых.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач рассказал о первом признаке диабета
Спасатели подоспели к ДТП на Московском шоссе с участием маршрутки
Навигация по рекам и каналам Петербурга возобновится 28 июня
В Петербурге еще 223 человека заразились коронавирусом
Жара в Ленобласти может достичь 32 градусов в пятницу
Явка на онлайн голосование по поправкам к Конституции составила более 50%
На карантине находятся 2055 петербуржцев
Экс-председатель Петербургского Союза журналистов скончался от коронавируса