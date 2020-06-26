Спасатели подоспели к ДТП на Московском шоссе с участием маршрутки

Утром 26 июня на Московском шоссе произошло ДТП с участием нескольких легковушек и маршрутки.

По словам очевидцев, ДТП произошло на мосту, в сторону Петербурга. Проезжую часть не смогли поделить водители легковых автомобилей и маршрутки.

Судя по кадрам, в аварию попали иномарки, машина «Яндекс.Такси» и автобус. В результате ДТП есть пострадавшие. На багажнике одного из автомобилей лежит пострадавший мужчина. На место происшествия прибыли спасатели МЧС.

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