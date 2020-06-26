Суд огласил приговор по делу Кирилла Серебренникова

Мещанский суд Москвы огласил приговор по делу режиссера Кирилла Серебренникова. Его признали виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Интерфакс».

Судья завила, что Серебренников и другие фигуранты дела совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием организованной группой в особо крупном размере.

Наказание, которое понесет Серебренников станет известно в заключительной части оглашения приговора.

Ранее Прокурор Михаил Резниченко просил приговорить режиссера к шести годам колонии и выплате штрафа 800 тыс. рублей. Остальных фигурантов дела обвинение просило также приговорить к реальным срокам. Продюсеру Алексея Малобродского требовали назначить наказание в виде пяти лет колонии со штрафом 300 тыс. рублей. Для Софьи Апфельбаум и Юрия Итина просили наказание в виде четырех лет лишения свободы и штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Кирилла Серебренникова и остальных фигурантов дела дела обвиняют в хищении бюджетных 129 миллионов рублей, выделенных на реализацию проекта «Платформа».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в текущих условиях некоторые застройщики совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Ставка при новых условиях составляет от 0,5% годовых.