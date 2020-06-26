Названо время трансляции «Алых парусов»

Названо время трансляции &#171;Алых парусов&#187;
Праздник выпускников "Алые паруса". Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Праздник всех выпускников состоится, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Праздник всех выпускников «Алые паруса» состоится в ночь с 27 на 28 июня. Так как посетить мероприятие нельзя, десятки телекамер устроят трансляцию. Посмотреть ее можно будет на «Пятом канале», начала запланировано на половину 11 вечера. Отмечается, что в рамках программы состоится концерт, а также проход брига «Россия» по акватории Финского залива.

Напоминаем, что из-за «Алых парусов» будет прекращено движение по ЗСД от Приморского проспекта до набережной реки Екатерингофки на момент проведения праздника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция не даст петербуржцам вживую увидеть «Алые паруса». «Все попытки попасть в закрытую часть акватории на личных плавсредствах будут строго пресекаться», — сообщили в пресс-службе комитета по вопросам законности.

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