Названо время трансляции «Алых парусов»

Праздник всех выпускников состоится, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Праздник всех выпускников «Алые паруса» состоится в ночь с 27 на 28 июня. Так как посетить мероприятие нельзя, десятки телекамер устроят трансляцию. Посмотреть ее можно будет на «Пятом канале», начала запланировано на половину 11 вечера. Отмечается, что в рамках программы состоится концерт, а также проход брига «Россия» по акватории Финского залива.

Напоминаем, что из-за «Алых парусов» будет прекращено движение по ЗСД от Приморского проспекта до набережной реки Екатерингофки на момент проведения праздника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция не даст петербуржцам вживую увидеть «Алые паруса». «Все попытки попасть в закрытую часть акватории на личных плавсредствах будут строго пресекаться», — сообщили в пресс-службе комитета по вопросам законности.