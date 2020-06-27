Трамп подписал указ о защите памятников в США от вандалов

Трамп подписал указ о защите памятников в США от вандалов
Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Президент США Дональд Трамп подписал указ о защите памятников на территории страны, предусматривающий тюремное заключение за их осквернение.

На своей странице в Twitter американский президент заявил, что подписал «очень жесткий указ, защищающий памятники, мемориалы и статуи страны, а также «призванный бороться с недавним преступным насилием».

Согласно новому указу, вандалам грозят длительные тюремные сроки.

В США стали происходить случаи, когда разрушают памятник на фоне протестов против расизма. Акции протеста, беспорядки и мародерства начались после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией в Миннеаполисе. Один из правоохранителей повалил его на землю и прижимал шею коленом в течение семи минут. При этом задержанный не сопротивлялся. Флойд кричал, что не может дышать, однако полиция игнорировала его жалобы. В результате он потерял сознание и умер после госпитализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что демонстранты развели большой костер в ходе протестов у Белого дома.

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Трамп подписал указ о защите памятников в США от вандалов