На Звенигородской нашли мужчину с разбитой головой

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства получения травм мужчиной в Адмиралтейском районе. Инцидент произошел под вечер 26 июня.

В полицию поступило сообщение о том, что у дома по улице Звенигородской сидит мужчина с разбитой головой. На место происшествия отправились сотрудники полиции. Однако раненого мужчину забрала скорая до прибытия наряда полиции. Как стало известно gazeta.spb.ru, 18:00 в полицию из НИИ Скорой Помощи поступило сообщение от дома по Загородному проспекту в тяжелом состоянии госпитализирован мужчина 1979 года рождения. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следственный комитет открыл уголовное дело по статье о покушении на убийство. Жертвой по этому делу проходит житель Москвы, который хотел заступиться за девушку.