Угонщик Solaris попался после ДТП на набережной Фонтанки

Полиция задержала мужчину, который попал в ДТП на набережной реки Фонтанки, 147 на угнанной машине. Инцидент произошёл ночью 25 июня.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился владелец автомобиля Hyundai Solaris и сообщил о том, что на улице Канонерской неизвестный угнал его машину.

На месте ДТП задержали угонщика. Им оказался мужчина 1996 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в феврале этого года в полицию обратился 37-летний директор коммерческой фирмы и сообщил об угоне двух принадлежащих ему автомобилей КАМАЗ от дома по улице Ленинградская во Всеволожске.