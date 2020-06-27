Следствие проводит проверку после возгорания в Петербурге грузовика с кислотой

Следствие проводит проверку после возгорания в Петербурге грузовика с кислотой
Спасатели тушили грузовик. Фото: spb.sledcom.ru

В Петербурге произошло возгорание грузовика с прицепом, в котором перевозилась кислота.

Инцидент произошел утром 27 июня напротив дома 10 по улице Портовой в Кировском районе.

Загорелся грузовик с прицепом, в котором перевозилась дихлоризоциануровая кислота, сообщили gazeta.spb.ru в Следственном комитете по Петербургу.

В ведомстве также отметили, что очаг возгорания уже локализован. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Детали произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Петербурга 23 июня произошел пожар. Огонь заметили в магазине «Лента» на Пулковском шоссе. По предварительным данным, воспламенились лампы на потолке.

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