Следствие проводит проверку после возгорания в Петербурге грузовика с кислотой

В Петербурге произошло возгорание грузовика с прицепом, в котором перевозилась кислота.
Инцидент произошел утром 27 июня напротив дома 10 по улице Портовой в Кировском районе.
Загорелся грузовик с прицепом, в котором перевозилась дихлоризоциануровая кислота, сообщили gazeta.spb.ru в Следственном комитете по Петербургу.
В ведомстве также отметили, что очаг возгорания уже локализован. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Детали произошедшего выясняются. Проводится проверка.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Петербурга 23 июня произошел пожар. Огонь заметили в магазине «Лента» на Пулковском шоссе. По предварительным данным, воспламенились лампы на потолке.