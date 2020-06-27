В Петербурге выясняют причину возгорания фуры с опасным грузом

Росприроднадзор осмотрел место возгорания полуприцепа в Кировском районе.
Напомним, утром 27 июня напротив дома 10 по улице Портовой в Кировском районе произошло возгорание грузовика с прицепом, в котором перевозилась кислота в мешках по 25 кг.
Инцидент произошёл в промышленной зоне. До ближайших жилых домов не менее полукилометра, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.
Вещество находилось преимущественно на асфальтированной территории, ориентировочная площадь 200 м кв. В ведомстве также добавили, что аварийные службы проводят работы по зачистке территории. Очаг возгорания уже локализован. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.
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