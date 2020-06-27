В Петербурге выясняют причину возгорания фуры с опасным грузом

В Петербурге выясняют причину возгорания фуры с опасным грузом
В Кировском районе произошло возгорание грузовика с прицепом. Фото: Росприроднадзор по СЗФО

Росприроднадзор осмотрел место возгорания полуприцепа в Кировском районе.

Напомним, утром 27 июня напротив дома 10 по улице Портовой в Кировском районе произошло возгорание грузовика с прицепом, в котором перевозилась кислота в мешках по 25 кг.

Инцидент произошёл в промышленной зоне. До ближайших жилых домов не менее полукилометра, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Вещество находилось преимущественно на асфальтированной территории, ориентировочная площадь 200 м кв. В ведомстве также добавили, что аварийные службы проводят работы по зачистке территории. Очаг возгорания уже локализован. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Петербурга 23 июня произошел пожар. Огонь заметили в магазине «Лента» на Пулковском шоссе. По предварительным данным, воспламенились лампы на потолке.

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