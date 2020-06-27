Роспотребнадзор попросил Дрозденко не открывать ТЦ «Мега»

Мега Дыбенко. Фото: МЕГА
Мега Дыбенко. Фото: МЕГА

В Ленобласти с сегодняшнего дня, 27 июня, заработали торговые центры. Соответствующее постановление было подписано главой региона Александром Дрозденко. Получается, что разрешение коснется и популярных и крупных торговых центров «Мега».

Управление Роспотребнадзора по Ленобласти оказалось обеспокоено данным фактором и направило в адрес Александра Дрозденко предписание. В нем ведомство сообщает, что в нынешних эпидемиологических условиях работа данных ТЦ недопустима. Они находятся на границе с Петербургом, где ситуация с заболеваемостью остается не самой простой. К тому же, подавляющее количество посетителей данных центров приезжают за покупками именно из Северной столицы. Об этом сообщает «Интерфакс».

В связи с этим, Роспотребнадзор попросил область воздержаться от открытия ТЦ «Мега», пока ситуация с коронавирусом в городе на Неве и области не улучшится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге не торопятся открывать торговые центры.

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