Роспотребнадзор попросил Дрозденко не открывать ТЦ «Мега»

В Ленобласти с сегодняшнего дня, 27 июня, заработали торговые центры. Соответствующее постановление было подписано главой региона Александром Дрозденко. Получается, что разрешение коснется и популярных и крупных торговых центров «Мега».

Управление Роспотребнадзора по Ленобласти оказалось обеспокоено данным фактором и направило в адрес Александра Дрозденко предписание. В нем ведомство сообщает, что в нынешних эпидемиологических условиях работа данных ТЦ недопустима. Они находятся на границе с Петербургом, где ситуация с заболеваемостью остается не самой простой. К тому же, подавляющее количество посетителей данных центров приезжают за покупками именно из Северной столицы. Об этом сообщает «Интерфакс».

В связи с этим, Роспотребнадзор попросил область воздержаться от открытия ТЦ «Мега», пока ситуация с коронавирусом в городе на Неве и области не улучшится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге не торопятся открывать торговые центры.