Жители Петербурга требуют от Дрозденко открытия ТЦ «Мега»

Гневные комментарии по поводу работы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» стали активно появляться в Instagram-аккаунте губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. С негодованием петербуржцев не согласен Роспотребнадзор по Ленобласти.

Усталость граждан от ограничительных мер понятна. Многие давно хотят купить себе новых вещей или приобрести что-то для дома. Но стоит ли оно того в нынешних эпидемиологических условиях? Специалисты считают, что нет. Все дело в том, что заболеваемость во Всеволожском районе пока остается высокой. Петербург и вовсе находится в лидерах печальной статистики по заболевшим в России — 23,5 тысячи с начала эпидемии. А, как известно, 90% посетителей «Меги» являются жители города на Неве. Об этом сообщает Online47.

В связи с этим, Роспотребнадзор по Ленобласти попросил не открывать вышеупомянутые торговые центры, пока эпидемиологическая ситуация не наладится.

Стоит напомнить, что «Меги» пытались открыть. Эксперимент оказался неудачным — в магазины повалили толпы граждан, которые откровенно игнорировали все санитарные нормы, не надевали маски и не соблюдали дистанцию. Тогда торговые центры закрылись снова уже через пару дней.

В Ленобласти уже начали смягчать ограничительные меры. Жизнь постепенно возвращается в прежнее русло. Только, открытие таких крупных ТЦ все же пока сулит опасность и всплеск заболеваемости. Поэтому, комментаторам Instagram стоит понять ситуацию, а не писать злобные сообщения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор попросил Дрозденко не открывать ТЦ «Мега».