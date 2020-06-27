Двух людей унесло в море на надувном матрасе под Анапой

В настоящий момент мужчина и мальчик находятся вне опасности.

Сигнал о происшествии получили сегодня, 27 июня, в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Граждан унесло в море недалеко от села Сукко.

Спасатели сразу же отправились на место ЧП, а также организовали поисково-спасательные работы. Найти неудачливых пловцов получилось в 17:00 с помощью вертолета Ми-8. После того, как мужчина и мальчик были подняты на борт летательного средства, их отправили в аэропорт города Геленджик. Их обследуют врачи. Известно, что самочувствие спасенных удовлетворительное. Об этом сообщает ТАСС.

В общей сложности, в поиске были задействовано 14 спасателей и 6 единиц спецтехники.

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