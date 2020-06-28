Доктор Мясников рассказал, как выглядят опасные родинки

Мясников уточнил, что риску возникновения меланомы особенно подвержены белокожие, светлоглазые и светловолосые люди. Фото: кадр из видео Youtube

Мясников уточнил, что риску возникновения меланомы особенно подвержены белокожие, светлоглазые и светловолосые люди. Фото: кадр из видео Youtube

Главный врач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников пояснил, чем отличается обычная родинка от опасной. Последняя может запросто переродиться в меланому.

Мясников заявил в эфире телеканала «Россия», что в оценке состояния родинок на теле может помочь система «A, B, C, D, E».

Врач пояснил, что буква «А» в системе означает асимметрию. Стоит насторожиться, если части родинки не будут симметричными, если разделить ее пополам.

«В» это border, что переводится с английского как «граница». Здоровая родинка имеет четкие границы, а потенциально опасная — размытые.

Буква «С» означает color — цвет. По словам врача, злокачественная родинка обычно имеет неровный окрас.

«D» — это диаметр. Как правило, здоровое родимое пятно находится в пределах шести миллиметров.

«Е» — это эволюция родинки. Если она растет, изменяются ее границы или цвет, то такое образование может быть опасно для организма.

Мясников также уточнил, что риску возникновения меланомы особенно подвержены белокожие, светлоглазые и светловолосые люди.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Доктор Мясников рассказал, какая головная боль самая опасная.