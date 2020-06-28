Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни

Мужчины, у которых 38-й размер ноги проживают 68-69 лет. Фото: pixabay

Мужчины, у которых 38-й размер ноги проживают 68-69 лет. Фото: pixabay

Британские ученые из Кембриджского университете доказали, что размер ноги связан с продолжительностью жизни.

Как сообщает sm-news.ru, в своей работе ученые собрали данные о более чем трех тысячах смертельных случаев. Они проводили исследование на протяжение более двух лет.

Результаты научной работы показали, что среди женщин самая высокая продолжительность жизни наблюдается у обладательниц 38-го размера ноги, а среди мужчин дольше живут те, у кого 42-й размер ноги. Обычно они проживают до 84 и 82 лет соответственно. Речь идет о средних показателях.

Самую короткую жизнь проживают женщины с 35-м и 42-м размером ноги — они живут в среднем 68-69 лет.

У представителей мужского пола самая низкая продолжительность жизни у обладателей ноги 45-го размера — в среднем их срок жизни 67-69 лет. Похожие показатели демонстрируют мужчины, у которых 38-й размер ноги — 68-69 лет.

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