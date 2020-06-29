На Сахалине разрешили проводить массовые мероприятия

На Сахалине разрешили проводить массовые мероприятия
Массовые мероприятия разрешили. Фото: unsplash.com

Власти Сахалина разрешили проводить массовых мероприятий на территории региона.

Соответствующий указ подписал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, сообщает РИА «Новости».

Теперь в регионе разрешено массовые зрелищные, публичные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях при соблюдении всех мер безопасности, включая социальную дистанцию. Все участники массовых мероприятий должны быть в масках.

По последним данным, на Сахалине число зараженных коронавирусом достигло 762 человек, 267 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителям Северной столицы напомнили об ответственности за проведение массовых мероприятий в условиях вируса Сovid-2019. Все данные о нарушениях будут предоставлены сотрудникам правоохранительных органов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус массовые мероприятия сахалин
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Лисьем Носу ночью загорелась шашлычная
Эксперт посоветовал отключать геолокацию на смартфоне
В Выборге ночью спасатели тушили дачу
Эксперт рассказала о риске роста числа диабетиков после пандемии
На Сахалине разрешили проводить массовые мероприятия
Спасатели потушили 80 лесных пожаров в России
В Петербурге в понедельник ожидается 24 градуса тепла
В квартире на Северном проспекте произошел пожар