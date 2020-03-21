Петербуржцев могут начать штрафовать за массовые мероприятия во время пандемии

Если у человека в течение двух недель выявят вирус, то его могут привлечь к уголовной ответственности. Фото: Baltphoto/ Irina Motina-1024x683

Если у человека в течение двух недель выявят вирус, то его могут привлечь к уголовной ответственности. Фото: Baltphoto/ Irina Motina-1024x683

Жителям Северной столицы напомнили об ответственности за проведение массовых мероприятий в условиях вируса Сovid-2019. Все данные о нарушениях будут предоставлены сотрудникам правоохранительных органов.

В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности города рассказали, что вся информация, касающаяся коронавируса (в том числе о публичных или массовых мероприятиях) собирается в Городском центре оперативного мониторинга распространения информации.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», любые данные о нарушении постановления горправительства передаются правоохранителям. При отказе прекращать нарушение, человека могут привлечь к административной ответственности.

В пресс-службе также напомнили, что если у человека в течение двух недель выявят вирус, то его могут привлечь к уголовной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские фитнес-центры готовятся к закрытию.