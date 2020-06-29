Маленьких лисят сбили под Лугой и оставили на дороге

Два лисенка попали в ДТП. Фото: unsplash.com

Два лисенка попали в ДТП. Фото: unsplash.com

В Лужском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием животным. Под колёса автомобиля попали два лисенка.

Авария оказалась смертельной. Тела животных обнаружили очевидцы в районе деревни Залустежье в Осьминском сельском поселении. Оба лисенка скончались.

«Очень жаль лисят, но если с вами произошла подобная ситуация, будьте добры убрать с проезжей части останки животных», — призвал очевидец в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

По словам мужчины, авария произошла 28-29 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Ленинградской области неизвестный автомобилист сбил лося и скрылся с места аварии. По словам очевидцев, зверь остался жив, но серьезно пострадал. Лось получил переломы обеих задних ног. Позднее помощь ему оказал егерь.