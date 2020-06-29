Прокуратура Петербурга добивается закрытия свалки в черте города

Прокуратура Петербурга добивается закрытия свалки в черте города
Свалка. Фото: прокуратура Петербурга

Прокуратура Московского района проверила соблюдение требований природоохранного законодательства.

В ходе проверки выяснилось, что на земельном участке, расположенном южнее дома 101, корпуса 2 на Витебском проспекте организована несанкционированная свалка, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что земельный участок под место временного или постоянного хранения отходов не предназначен. В суд направлено исковое заявление об обязании районной администрации ликвидировать свалку. Иск находится на рассмотрении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прокуратура Санкт-Петербурга и Ленинградской области провела проверку и обнаружила огромную незаконную свалку, занимающую 1000 кубометров в Ломоносовском районе в Виллозском поселении.

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