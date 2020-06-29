Мишустин подписал новые правила получения льготного автокредита

Мишустин подписал новые правила получения льготного автокредита
Максимальная стоимость автомобиля, попадающего под льготное кредитование, увеличена с миллиона до 1,5 млн рублей. Фото: pixabay.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил получение скидки при выдаче кредитов на покупку автомобиля отечественного производства.

В воскресенье, 28 июня, соответствующее постановление появилось на сайте кабинета министров. Скидка, в зависимости от стоимости авто, составит от 10% до 25%. Государство в рамках субсидии предоставит кредитно-финансовым организациям средства на компенсацию выпадающих доходов, объясняется в сопроводительной записке.

На получение субсидии могут претендовать банки, предлагающие автокредиты с 10-процентной скидкой семьям с детьми, медработниками и участникам программы трейд-ин. Отметим, что для жителей Дальневосточного региона скидка должна составлять 25%. На новую программу из бюджета выделят 22,5 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что продажи автомобилей в Северной столице сократились на 61%.

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