Apple уберет из комплектов iPhone наушники и адаптер

Apple уберет из комплектов iPhone наушники и адаптер
iPhone SE. Фото: apple

Комплект новых поставок смартфонов, которые компания Apple собирается представить этой осенью, не будут включать в себя наушники EarPods и адаптер для зарядки. Об этом сообщает The Verge с ссылкой на сведения экспертов.

Таким образом, в компании хотят возместить затраченные средства, вложенные в поддержание сети 5G. А отсутствующие в комплекте стандартные проводные наушники простимулируют любителей яблочной продукции на покупку беспроводных наушников AirPods. Таким образом, вместо повышения стоимости самих устройств, убавится количество аксессуаров. В заветной коробочке с новым iPhone останется лишь провод.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Apple представила функцию, позволяющую водителям открывать автомобили с помощью iPhone. Машину можно будет открыть с помощью виртуального ключа, хранящегося в Wallet.

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