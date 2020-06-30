«Победа» запустила рейсы до южных городов из Пулково

&#171;Победа&#187; запустила рейсы до южных городов из Пулково
Самолеты "Победы" будут летать из Пулково до Воронежа, Ставрополя и Геленджика. Фото: ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"

Авиакомпания «Победа» расширила на три направления маршрутную сеть из петербургского аэропорта Пулково.

Об этом сообщает управляющая аэропортом компания ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». Эти летом лоукостер добавил три новых российских города в географию полетов из Петербурга. Речь идет о Воронеже, Геленджике и Ставрополе.

Самолеты «Победы» отправляются в Геленджик с 23 июня по вторникам, четвергам и субботам. В Ставрополь и Воронеж пассажиры могут улететь из города на Неве со 2 июля — самолеты будут летать до пяти раз в неделю.

Полеты в черноморский Геленджик также осуществляют авиакомпании «Россия» и Smartavia. Рейсы из Пулково в Воронеж выполняет «РусЛайн».

Кроме того, на самолеты «Победы» в июне летают в Анапу, Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Казань, Калининград, Краснодар, Сочи, Уфу, Минеральные воды и ряд других городов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аэропорт Пулково с 1 июля вернется к работе в круглосуточном режиме.

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