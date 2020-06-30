Новые сезоны «Смешариков» выйдут до 2025 года

"Смешарики" интересны и детям, и взрослым. В игровом формате герои порой обсуждают важные философские вопросы. Фото: пресс-служба ГК "Рики"

"Смешарики" интересны и детям, и взрослым. В игровом формате герои порой обсуждают важные философские вопросы. Фото: пресс-служба ГК "Рики"

Зрителей предупредили о том, что их могут удивить новые серии, так как они другие.

Об этом стало известно сегодня, 30 июня. Обо всем сообщают РИА Новости. Продюсер «Смешариков» Юлия Николаева рассказала, что новые сезоны мультфильма выйдут до 2025 года. Ожидается, что будут введены некоторые изменения, так что зрители должны быть готовы к этому. Концепция «Смешариков» пока что обсуждается, но она должна остаться прежней. Также поклонники персонажей могут готовиться к походу на полнометражные фильмы – их тоже собираются выпускать в ближайшие годы.

«Мы планируем сейчас сразу несколько сезонов на следующие пять лет. Кроме того, обдумываем создание новых полнометражных фильмов, хотя на данный момент команда полностью сконцентрирована на новом сезоне»,

— объявила Николаева.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новый сезон «Смешариков» покажут по ТВ этой осенью. Юных зрителей ждут новые истории о любимых героев – всего запланирован выход 52 серией.