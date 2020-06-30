С 1 июля аэропорт Пулково вернется к круглосуточному режиму работы

Пассажирам регулярно будут напоминать о необходимости использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции. Фото: Baltphoto

Пассажирам регулярно будут напоминать о необходимости использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции. Фото: Baltphoto

Уже завтра, 1 июля, петербургский аэропорт Пулково снова будет работать круглосуточно, как до принятия ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.

Это означает, что в расписание воздушных ворот северной столицы вернутся ночные рейсы. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе управляющей компании Пулково. Решение о возобновлении «докоронавирусного» режима работы было принято в связи с потребностью в увеличении количества рейсов.

Кроме того, авиакомпании постепенно расширяют полётные программы. Тем не менее, аэропорт продолжит соблюдать строгие меры безопасности: на территории Пулково по-прежнему будут проходить уборки в усиленном режиме, все помещения и поверхности регулярно должны дезинфицироваться, также с помощью ультрафиолета в аэропорту будут обеззараживать воздух.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о расширении маршрутной сети авиакомпании «Победа». Теперь она будет летать из Пулково в Воронеж, Геленджик и Ставрополь.