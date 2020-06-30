Мишустин поручил поднять зарплаты силовикам

Мишустин поручил поднять зарплаты силовикам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил повысить заработные платы военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств.

С 1 октября текущего года по поручению главы отечественного правительства оклады российских военнослужащих и сотрудников силовых ведомств увеличатся на 3%. Михаил Мишустин уже подписал соответсвующее постановление. Так, повышение зарплат коснется контрактников или призывников, обладателей специальных званий и бойцов Росгвардии.

Кроме того, индексация ожидает работников ФСИН, МВД, а также пожарных, сотрудников таможенной службы и руководителей органов фельдъегерской связи. Отметим, что в прошлом году военные и правоохранители также получили повышение окладов на 4,3%.

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