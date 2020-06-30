Мосты и набережные Петербурга вновь засияют: подсветку вернут раньше срока

Подсветку включают с опозданием на два месяца. Фото: Baltphoto

Подсветку включают с опозданием на два месяца. Фото: Baltphoto

В Северной столице постепенно начинают возобновлять работу архитектурно-художественной подсветки, которая ежегодно украшает мосты и набережные города.

Уже с сегодняшнего дня, 30 июня, спустя два месяца вынужденного перерыва, причиной которому стала пандемия COVID-19, горожан и гостей Петербурга порадует художественное освещение мостов и фасадов зданий на набережных. Об этом информируют в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Причиной преждевременного возвращения подсветки является активное развитие внутреннего туризма, а также запуск прогулок по рекам и каналам, которые стали доступны с 28 июня. Кроме того, открытие парков и скверов также увеличило поток петербуржцев в центре города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 6 июля в городе на Неве возобновляют работу музеи, бассейны, бани, фитнес-центры и выставочные залы.