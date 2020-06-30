Стало известно, с помощью чего можно предотвратить развитие рака

Стало известно, с помощью чего можно предотвратить развитие рака
Нужна вакцинация. Фото: pixabay

Некоторые онкологические заболевания вызывает вирус папилломы человека. И вовремя сделанная прививка может помочь избежать инфицирование данным патогеном.

О том, что именно вирус папилломы человека вызывает рак шейки матки в 100% случаев рассказал врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

В случае, если вирус находится в организме, опасное онкологическое заболевание может возникнуть спустя 10 лет после инфицирования. Если организм женщины обладает хорошим иммунитетом, вирус сбрасывается приблизительно через год-два.

Если у человека обнаружен данный вирус, стоит регулярно проверять свое здоровье. Статистика неутешительная — 250 тысяч женщин в год умирают от рака шейки матки. Данную ситуацию Мясников назвал парадоксом, ведь существует вакцина от вируса, а значит, болезнь можно было бы избежать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что онколог назвал продукт, способный вызвать рак.

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