Адвокат Ефремова удивлен появлением нового потерпевшего в деле о ДТП

Он считает, что скоро на эту роль будут претендовать все, кто угодно.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Обо всем сообщает «Вечерняя Москва». Адвокат Эльман Пашаев рассказал, что в деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова с каждым днем становится все больше потерпевших. Он отмечает, что таковыми признали брата, вдову и сына скончавшегося. Также накануне стало известно о том, что второй сын мужчины также признан потерпевшим – теперь их четыре.

«Скоро всей деревней будут претендовать на то, чтобы стать потерпевшими»,

— считает Пашаев, отмечающий, что еще такой борьбы между родственниками не видел.

Он также отметил, что компенсацию выплачивают всем сразу, а не каждому по отдельности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвокат рассказал о состоянии Ефремова после приступа.