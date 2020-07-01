В Ленобласти разрешили автокинотеатры и проведение соревнований

Массовые мероприятия можно проводить в населенных пунктах, которые находятся в «зеленой» зоне.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Обо всем сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. Теперь в регионе разрешены массовые мероприятия, но только в тех городах, где хорошая эпидемиологическая ситуация. Участники должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. На открытом воздухе можно устраивать встречи, на которых будет присутствовать менее сотни человек.

Соревнования также разрешены, но в командах должно быть не более двух человек, общее количество участников – до 150 человек.

В Ленобласти позволили новый вид досуга – открытые показы фильмов и концертов для зрителей, находящихся в автомобилях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с 29 июня в Петербурге сняли ряд ограничений: теперь работают веранды заведений и зоопарк.